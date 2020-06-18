Визначився новий розклад групового етапу Ліги націй УЄФА

Матчі групового етапу Ліги націй УЄФА пройдуть у вересні, жовтні і листопаді 2020 року.

Новий розклад було оприлюднено після засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому обговорювався новий європейський футбольний календар в світлі пандемії COVID-19, повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу.

Тури групового етапу Ліги націй-2020/21 пройдуть 3/4/5 і 6/7/8 вересня; 10/11 і 13/14 жовтня; 14/15 і 17/18 листопада 2020 року.

Нагадаємо, що національна збірна України виступить в групі 4 ліги А разом з командами Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Повний розклад з датами і часом початку матчів УЄФА представить пізніше.

Фото: Укрінформ.