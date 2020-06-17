Чемпіонат Європи з футболу в 2021 році пройде в запланованих містах - УЄФА

Перенесений з 2020 на 2021 рік чемпіонат Європи з футболу відбудеться в запланованих містах континенту.

Про це повідомляє пресслужба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за підсумками засідання Виконавчого комітету організації.

Рішення про перенесення європейської першості на рік було прийнято через пандемію коронавируса. Турнір відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Чемпіонат Європи пройде в новому для себе форматі, який був приурочений до ювілею турніру. Матчі візьмуть 12 європейських міст: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублін, Копенгаген, Більбао, Глазго, Санкт-Петербург, Будапешт і Амстердам.