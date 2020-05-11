Українська асоціація футболу допомагає боротися з коронавірусом

Починаючи із середини березня, завдяки ініціативі президента УАФ Андрія Павелка, підтримки регіональних асоціацій, а також асоційованих членів УАФ, допомогу отримують медичні працівники, які ведуть боротьбу з поширенням вірусу COVID-19, та ветерани футболу.

Підтримку ветеранам, зокрема, надала у період карантину Запорізька обласна асоціація футболу, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

"Президія та виконком ЗОАФ зібрали необхідні кошти, а адміністрація закупила продукти для ветеранів футболу Запорізької області. Продовольчі набори разом із сувенірною продукцією вручили дев’ятьом ветеранам запорізького "Металургу". Допомогу ЗОАФ також надала муніципальній службі міста Запоріжжя. Закупили 800 масок, 1000 рукавичок та 150 л дезінфікуючого засобу", - зазначається у повідомленні.

У Пологівському районі Запорізької області для медичних установ територіальних громад були закуплені апарати ЕКГ, пульсометри, халати, рукавички, окуляри, шапки, медичні маски, бахіли, антисептики тощо. У місті Василівка були придбані продовольчі набори, які отримали семеро місцевих ветеранів футболу.

Продовжує свій челлендж "Допоможи другу - подолай ризик розповсюдження коронавірусу" Одеська обласна футбольна асоціація. Представники ООФА завітали до ветеранів спорту міста Подільська з продуктовими наборами, ліками й матеріальною допомогою.

Обласна асоціація також спільно з партнерами забезпечила благодійними обідами ветеранів футболу Одеси. Виконавчий директор ООФА Ігор Покаринін із представниками партнерів у рамках ініціативи "Нагодуй ближнього" відвідали ветеранів футболу міста та передали їм благодійні обіди.

Свій внесок у боротьбу з поширенням коронавірусу зробив й "ВПК-Агро" - клуб Другої ліги, який провів гуманітарні акції на підтримку малозабезпечених сімей, а також медичних закладів Новокодацького та Самарського районів Дніпра. У розфасовці та відвантаженні овочевої продукції були задіяні футболісти "ВПК-Агро" — лідери групи "Б".

Фото: zoff.zp.ua.