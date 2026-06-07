Українські дзюдоїсти виграли 8 медалей на міжнародному турнірі в Естонії

У Таллінні (Естонія) завершився черговий у сезоні міжнародний турнір із дзюдо - Tallinn European Open 2026.

Представники України стали володарями 8 нагород - однієї золотої, 3 срібних та 4 бронзових медалей, передає Укрінформ.

Переможцем змагань став Артем Бубир (вагова категорія до 90 кг), "срібло" виграли Гагік Мартіросян (дл 66 кг), Іван Кутенков (до 90 кг), Заур Дуньямалієв (до 100 кг), "бронзу" - Денис Тупицький (до 60 кг), Назар Вісков (до 66 кг), Федір Ярошенко (понад 100 кг), а також Марія Рицька (до 70 кг).

У загальнокомандному заліку, який в естонській столиці виграла Італія (2 золоті, 2 срібні, 3 бронзові нагороди), Україна посіла 5-те місце.

Зазначимо, що у червні пройдуть чергові етапи серій Grand Slam (Улан-Батор, Монголія) та Grand Prix (Ціндао, Китай).