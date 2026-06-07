Ролан Гаррос-2026 виграв німець Звєрєв

У Парижі завершився другий в сезоні турнір серії Gand Slam - Відкриий чемпіонат Франції з тенісу (Ролан Гаррос)

У вирішальному матчі чоловічого одиночного розряду представник Німеччини Александр Звєрєв (№3 світового рейтингу) переміг італійця Флавіо Коболлі (№14) - 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, передає Укрінформ.

Звєрєв став першим німцем, який виграв одиночний титул Grand Slam за останні понад 30 років (після Бориса Беккера на Australian Open-1996).

Третій у сезоні турнір серії Gand Slam - Вімблдон - відбудеться 29 червня - 12 липня у Лондоні (Велика Британія).

Наступний Відкритий чемпіонат Франції пройде 23 травня - 6 червня 2027 року.