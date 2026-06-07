Жіноча збірна України з волейболу зазнала третьої поразки у Лізі націй

Жіноча збірна України з волейболу у четвертому турі дебютніої Лгиі націй зазнала третьої поразки.

"Синьо-жовті!" у заключному матчі першого ігрового тижня день у канадському Квебеку поступилися на тай-брейку суперницям з Франції - 2:3 (25:18, 25:15, 20:25, 19:25, 10:15), передає Укрінформ.

З 17 по 21 червня збірна України продовжить виступ в Таїланді. На цьому етапі «синьо-жовті» проведуть матчі проти господарок турніру, а також команд Польщі, Нідерландів і Болгарії.

Завершальний ігровий тиждень пройде з 8 по 12 липня у Гонконзі. Там українські волейболістки зіграють з Італією, Китаєм, Бельгією та Домініканською Республікою.

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Нагадаємо, на старті Ліги націй-2026 збірна України поступилася срібним призеркам Олімпіади-2024 команди США (0:3), потім обіграла Німеччину (3:2) та програла п'ятій команді світового рейтингу Японії (1:3).

Фото: en.volleyballworld.com.