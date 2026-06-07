Матч збірної України з Данією достроково завершився

Таке рішення було ухвалено після моторошного інциденту за участю лідера данської команди Крістіана Еріксена у другому таймі.

Як інформує Sport.ua, Крістіану Еріксену під час другого тайму знадобилася невідкладна медична допомога, передає Укрінформ.

Після тривалої паузи організатори, представники обох збірних та суддівська бригада вирішили скасувати зустріч.

Еріксен прийшов до тями після надання допомоги медиками та був госпіталізований для подальшого обстеження.

Зазначимо, що на момент припинення зустрічі Данія - Україна рахунок був на користь господарів - 2:1.

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Як повідомлялося, збірні України та Данії не змогли подолати кваліфікаційний раунд чемпіонату світу-2026 з футболу, який 11 червня - 19 липня прийматимуть Мкксика, США та Канада.

Додамо, що у світовому рейтингу ФІФА Данія йде 20-ю, Україна - 32-ю.

Фото: smurfitwestrock.com.