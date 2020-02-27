Усі учасники футбольного Євро-2020 отримають пам’ятний трофей

Кожен учасник футбольного Євро-2020, зокрема, і збірна України, отримає пам’ятний трофей.

Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації футболу із посиланням на пресслужбу УЄФА.

“Переможець, фіналіст, а також команди, що програють у півфіналах, отримають спеціальні таблички”, - йдеться в повідомленні.

Переможці вирішального поєдинку футбольного чемпіонату Європи 2020 року, окрім Кубка Анрі Делоне, отримають 40 комплектів золотих медалей, а фіналісти — 40 комплектів срібних медалей. Ці нагороди розподілять між футболістами і персоналом команди за вибором колективу.

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Нагадаємо, матчі Євро-2020 проходитимуть 12 червня - 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу, де її суперниками стали Нідерланди, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).

Перший матч підопічні Андрія Шевченка зіграють проти збірної Нідерландів. Поєдинок відбудеться 14 червня в Амстердамі на стадіоні “Йоган Кройфф Арена”.