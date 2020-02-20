Збірна України входить до 25 найсильніших команд у рейтингу ФІФА

Національна збірна України з футболу розпочала 2020 рік серед 25 найсильніших команд світу.

В оновленому 20 лютого рейтингу ФІФА національна збірна України посідає 24 місце, маючи в своєму активі 1537 балів, повідомляє пресслужба УАФ.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посіли в ньому такі місця: Нідерланди — 14, Австрія — 26.

Десятка найкращих у рейтингу ФІФА станом на 20 лютого виглядає так: 1. Бельгія — 1765 очок, 2. Франція — 1733, 3. Бразилія — 1712, 4. Англія — 1661, 5. Уругвай — 1645, 6. Хорватія — 1642, 7. Португалія — 1639, 8. Іспанія — 1636, 9. Аргентина — 1623, 10. Колумбія — 1622.

Серед представників УЄФА збірна України наразі посідає 15 місце.

Нагадаємо, матчі Євро-2020 проходитимуть 12 червня - 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу, де її суперниками стали Нідерланди, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).

Перший матч підопічні Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи з футболу зіграють проти збірної Нідерландів. Поєдинок відбудеться 14 червня в Амстердамі на стадіоні “Йоган Кройфф Арена”.