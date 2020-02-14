Спаринги збірної України напередодні Євро-2020 пройдуть у Харкові, Києві та Львові
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
“Виконавчий комітет Української асоціації футболу підтримав пропозицію президента УАФ Андрія Павелка визначити Харків, Київ та Львів містами, які приймуть три товариські матчі синьо-жовтих перед їхнім стартом на Євро-2020. Отже, збірна України 26 травня в Харкові на ОСК “Металіст” зіграє з командою Кіпру, 2 червня в Києві на НСК “Олімпійський” — з Північною Ірландією та 7 червня у Львові на стадіоні “Арена Львів” — з Ізраїлем”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в рамках підготовки до Євро-2020 збірна України проведе ще дві контрольні зустрічі - у березні. 27 березня українські футболісти у Сен-Дені на стадіоні “Стад де Франс” (початок матчу — о 22.00) зіграють проти збірної Франції, а 31 березня в Хожуві на Сілезькому стадіоні (о 21.45) — проти збірної Польщі.
Матчі Євро-2020 проходитимуть 12 червня - 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).
Першим суперником підопічних Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи з футболу стане збірна Нідерландів. Поєдинок відбудеться 14 червня в Амстердамі на стадіоні “Йоган Кройфф Арена”.