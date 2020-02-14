Спаринги збірної України напередодні Євро-2020 пройдуть у Харкові, Києві та Львові

УАФ затвердила місця проведення трьох товариських матчів збірної України з футболу, які відбудуться напередодні Євро-2020.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

“Виконавчий комітет Української асоціації футболу підтримав пропозицію президента УАФ Андрія Павелка визначити Харків, Київ та Львів містами, які приймуть три товариські матчі синьо-жовтих перед їхнім стартом на Євро-2020. Отже, збірна України 26 травня в Харкові на ОСК “Металіст” зіграє з командою Кіпру, 2 червня в Києві на НСК “Олімпійський” — з Північною Ірландією та 7 червня у Львові на стадіоні “Арена Львів” — з Ізраїлем”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в рамках підготовки до Євро-2020 збірна України проведе ще дві контрольні зустрічі - у березні. 27 березня українські футболісти у Сен-Дені на стадіоні “Стад де Франс” (початок матчу — о 22.00) зіграють проти збірної Франції, а 31 березня в Хожуві на Сілезькому стадіоні (о 21.45) — проти збірної Польщі.

Матчі Євро-2020 проходитимуть 12 червня - 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).

Першим суперником підопічних Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи з футболу стане збірна Нідерландів. Поєдинок відбудеться 14 червня в Амстердамі на стадіоні “Йоган Кройфф Арена”.