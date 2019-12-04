Де дивитися матчі Євро-2020

Футбольні матчі чемпіонату Європи 2020 року покажуть телеканали “Футбол 1”, “Футбол 2”, “Футбол 3” і “Україна”.

Фінал Євро-2020 вперше в Україні покажуть в 4К-якості. Про це повідомив директор ТК “Футбол” Олександр Денисов під час презентації телеканалу “Футбол 3”.

“Прямі трансляції матчів будуть на каналах “Футбол 1/2/3” і “Україна”. Останній покаже вагові події, матчі збірної України, півфінал і фінал. Плануємо, що на каналах групи ми покажемо всі матчі турніру.

16.00, 19.00 і 22.00 - груповий етап. Із матчів плей-офф забирається слот о 16.00. Півфінали і фінал - о 22.00.

Вперше ми запропонуємо нашим передплатникам переглянути фінал Євро-2020 у 4К. Це вперше в історії нашого телебачення”, - цитує Денисова Sport Arena.

Телеканал “Футбол 3” планують запустити в ефір у січні наступного року.

Як повідомлялося, матчі Євро-2020 пройдуть із 12 червня по 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.