Ярмоленко не збирається йти з "Вест Гема" - агент футболіста

Футбольний хавбек національної збірної України Андрій Ярмоленко найближчим часом не планує йти з англійського клубу "Вест Гем".

Агент гравця Вадим Шаблій роз'яснив ситуацію з приводу можливої ​​оренди футболіста, повідомляє Zbirna.com.

Ми не знаємо, звідки поширюється інформація про те, що Ярмоленко йде з команди, - сказав менеджер. - У "Вест Гемі" ніхто Андрію з цього приводу нічого не казав і навіть близько не натякав. Він відновлюється після травми м'яза стегна і готується допомогти клубу у другій частині сезону, а заодно набрати форму до чемпіонату Європи".

Додамо, що за англійський клуб Ярмоленко виступає з липня 2018 року.