«Вест Гем» планує віддати Ярмоленка в оренду

Новий головний тренер команди Девід Мойєс не розраховує на українця.

Український вінгер «Вест Гема» Андрій Ярмоленко може відправитися в оренду. За інформацією Sunday Mirror, керівництво клубу готове вислухати пропозиції по оренді 30-річного футболіста.

Новий головний тренер «Вест Гема» Девід Мойєс не бачить Ярмоленка в основному складі, тому футболіста планують віддати в оренду. Оренда Ярмоленка в інший клуб також пов'язана з можливим продажем українця. «Вест Гем» сподівається підвищити трансферну вартість гравця після його вдалих виступів в новому клубі.

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв 15 поєдинків за «Вест Гем». В його активі 3 голи і одна результативна передача.

В грудні Ярмоленко травмував привідний м'яз стегна. Останній раз Андрій виходив на поле 14 грудня о матчі 17-го туру АПЛ проти «Саутгемптона» (1:0).

«Вест Гем» посідає 16-е місце в турнірній таблиці АПЛ.