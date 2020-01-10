У «Вест Гемі» чекають на повернення Ярмоленка

У «Вест Гемі» чекають на повернення Ярмоленка

Укрінформ
Останній раз Андрій виходив на поле 14 грудня.

Головний тренер «Вест Гема» Девід Мойєс розповів про відновлення півзахисника Андрія Ярмоленка після травми стегна. Менеджер сподівається, що українець незабаром повернеться в загальну групу команди, повідомляє офіційний сайт «Вест Гем».

«Андрію зробили ще одну ін'єкцію в стегно. Ми чекаємо його повернення, щоб побачити, як вона подіяла. Сподіваємося, що його відновлення не займе занадто багато часу», - розповів Мойєс.

У грудні минулого року повідомлялося, що Ярмоленко травмував привідний м'яз стегна і пропустить три-чотири тижні. Останній раз Андрій виходив на поле 14 грудня о матчі 17-го туру АПЛ проти «Саутгемптона» (1:0).

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У нинішньому сезоні Ярмоленко провів 15 поєдинків за «Вест Гем» в АПЛ. В його активі три голи і одна результативна передача.

«Вест Гем» йде на 16-му місці турнірної таблиці АПЛ, від зони вильоту команду відділяє всього 2 очки. Наступний матч команда Мойєса проведе 10 січня на виїзді проти «Шеффілд Юнайтед».

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