У Лондоні не можуть назвати дату повернення Ярмоленка після травми

У Лондоні не можуть назвати дату повернення Ярмоленка після травми

Укрінформ
Портал Football.London надав інформацію про стан травмованих футболістів клубу "Вест Гем".

Втім, ясності з приводу повернення на поле атакувального хавбека збірної України Андрія Ярмоленка цей матеріал не вніс, повідомляє Zbirna.com

"Колеги не змогли повідомити ні про характер та ступінь ушкодження, ані про потенційну дату одужання", - зазначається у повідомленні.

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Згідно з інформацією Zbirna.com, у Ярмоленка - пошкодження привідного м'яза стегна.

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