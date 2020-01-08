Український футболіст Швед полетів із

Український футболіст Швед полетів із "Селтіком" на збір до Дубая

Укрінформ
Шотландський футбольний клуб "Селтик" вирушив на підготовчий збір до Дубая.

Разом із партнерами по першій команді тренуватиметься й хавбек національної збірної України Мар’ян Швед, повідомляє пресслужба УАФ.

"Швед не часто з’являвся на полі у першій частині сезону-2019/2020. Судячи з усього, Мар’яну вдалося подолати проблеми зі здоров’ям, які дошкуляли йому восени у клубі та збірній країни", - зазначається у повідомленні.

"Селтик" використовує Дубай для проведення тренувального збору посеред сезону вже вчетверте поспіль.

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Перший офіційний поєдинок 2020 року команда Шведа проведе 18 січня. В /16 фіналу Кубку Шотландії вона зустрінеться з представником Чемпіоншипу - клубом "Партік Тісл".

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