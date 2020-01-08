Український футболіст Швед полетів із "Селтіком" на збір до Дубая

Шотландський футбольний клуб "Селтик" вирушив на підготовчий збір до Дубая.

Разом із партнерами по першій команді тренуватиметься й хавбек національної збірної України Мар’ян Швед, повідомляє пресслужба УАФ.

"Швед не часто з’являвся на полі у першій частині сезону-2019/2020. Судячи з усього, Мар’яну вдалося подолати проблеми зі здоров’ям, які дошкуляли йому восени у клубі та збірній країни", - зазначається у повідомленні.

"Селтик" використовує Дубай для проведення тренувального збору посеред сезону вже вчетверте поспіль.

Перший офіційний поєдинок 2020 року команда Шведа проведе 18 січня. В /16 фіналу Кубку Шотландії вона зустрінеться з представником Чемпіоншипу - клубом "Партік Тісл".