ФК "Олександрія" планує підсилитися кількома новачками

Протягом зимового трансферного вікна "Олександрія" планує підсилити склад командами кількома новими футболістами.

Три-чотири придбання у олександрійців точно будуть, повідомляє Footboom.com.

Команда Володимира Шарана розглядає гравців на позиції опорного та лівого півзахисників, а також нападника.

Клуб також має намір розпрощатися з 27-річним воротарем Дмитром Рудиком, який переважно виступає за дубль команди і провів всю кар'єру в "Олександрії".

Нинішнього місяця бронзові призери Прем'єр-ліги відправляться на збір до Туреччини, де планують провести п'ять контрольних матчів.

На зимову перерву олександрійці пішли на п'ятому місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги і мають рівну кількість очок з четвертою командою чемпіонату чернігівською "Десною".