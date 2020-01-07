ФК "Олександрія" планує підсилитися кількома новачками
Укрінформ
Протягом зимового трансферного вікна "Олександрія" планує підсилити склад командами кількома новими футболістами.
Три-чотири придбання у олександрійців точно будуть, повідомляє Footboom.com.
Команда Володимира Шарана розглядає гравців на позиції опорного та лівого півзахисників, а також нападника.
Клуб також має намір розпрощатися з 27-річним воротарем Дмитром Рудиком, який переважно виступає за дубль команди і провів всю кар'єру в "Олександрії".
Нинішнього місяця бронзові призери Прем'єр-ліги відправляться на збір до Туреччини, де планують провести п'ять контрольних матчів.
На зимову перерву олександрійці пішли на п'ятому місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги і мають рівну кількість очок з четвертою командою чемпіонату чернігівською "Десною".