Футболіст "Зорі" Будківський підписав контракт з "Десною"

27-річний форвард Філіп Будківський перейшов з луганського футбольного клубу "Зоря" до чернігівської "Десни".

З форвардом підписано повноцінний контракт, повідомляє пресслужба чернігівського клубу.

"10 січня Будківський приєднається до команди у Чернігові і розпочне з "Десною" підготовку до весняної частини сезону-2019/2020", - зазначаєтьсяув повідомленні.

Окрім "Зорі", Будківський виступав за "Іллічівець", "Севастополь", російський "Анжі", бельгійський "Кортрейк" та французький "Сошо".

З 2007-го по 2011 роки фррвард грав за юнацькі збірні України різних вікових груп. За молодіжну збірну він забив 19 м'ячів у 26-ти матчах. У складі національної команди Будківський провів 6 матчів.