У Києві вшанували пам’ять Валерія Лобановського

6 січня - особливий день для київського та українського футболу. 81 рік тому народився видатний футболіст і тренер, Герой України Валерій Лобановський.

У день народження славетного Метра велика динамівська сім’я традиційно зібралася разом, аби вшанувати його безсмертну пам’ять, золотими літерами вписану до історії “Динамо”, повідомляє пресслужба столичної команди.

Сьогодні біля могили Метра на центральній алеї Байкового кладовища зібралися люди різного віку – як ті, що любли й цінували Валерія Васильовича за життя, так і ті, хто зростав уже після смерті Лобановського, і для кого він є орієнтиром та прикладом для наслідування.

Покласти квіти до могили та пам’ятника Лобановському прийшли його рідні та близькі, друзі, динамівці різних поколінь, тренери та футболісти, уболівальники, журналісти. Серед них – партнери та вихованці Професора: Володимир Мунтян, Андрій Біба, Олексій Михайличенко, Вадим Євтушенко, Михайло Михайлов, Павло Яковенко, Юрій Дмитрулін, Сергій Ковалець та багато інших.

Мітинг пам’яті продовжився біля пам'ятника наставнику, розташованого у самому серці Києва, біля входу на стадіон “Динамо”, який носить ім’я Валерія Васильовича Лобановського.

Присутні разом із вихованцями динамівської академії поклали квіти, згадали теплі моменти, пов’язані з Лобановським, подякували за його неоціненний внесок в історію “Динамо”.