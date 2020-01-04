Стали відомі плани футболістів київського "Динамо" на січень

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) опублікував повні плани роботи на січень.

10 січня команда вийде з відпустки, повідомляє пресслужба столичного клубу.

10-11 січня динамівці пройдуть медобстеження і до 14-го числа братимуть участь у тренуваннях на своїй базі під Києвом Наступного дня підопічні Олексія Михайличенка вирушать на збір до Туреччини.

Під час збору команда проведе контрольні матчі проти польської "Легії" (19 січня), азербайджанського "Нефтчі" (20 січня), білоруського клубу "Динамо" з Бреста (27 січня) та"Кайрата" з Казахстану (28 січня).

Крім того, "Динамо" візьме участь у товариському турнірі Gloria Cup (23-24 січня), де також виступлять "Вардар" (Північна Македонія) та "Хайдук" (Хорватія).