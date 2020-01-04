Фанати "Ференцвароша" визнали Реброва кращим тренером десятиліття

Уболівальники угорського футбольного клубу "Ференцварош" назвали українського наставника Сергія Реброва кращим тренером їхнього клубу за останнє десятиліття.

У голосуванні взяли участь 2254 симпатики футболу. За Реброва голоси віддали понад 72,2 відсотка респондентів, собщает Tribuna.com.

Ребров очолив "Ференцварош" 2018 року. За цей час він встиг здобути "золото" чемпіонату Угорщини, а також зіграти з командою у груповому раунді Ліги Європи.