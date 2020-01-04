Вербич посів п'яте місце у рейтингу кращих футболістів Словенії

Хавбек київського "Динамо" Беньямін Вербич потрапив до першої п'ятірки кращих футболістів Словенії 2019 року за версією видання Ekipa24.

Переможцем став Йосип Ілічич з італійської "Аталанти", повідомляє Dynamo.kiev.ua. Воротарі Ян Облак з іспанського "Атлетико" та Самір Ханданович з італійського "Інтера" замкнули ТОП-3. Читайте також: Маркевич: Перед Євро-2020 гра команди Шевченка дає підстави для оптимізму До п'ятірки кращих словенських футболістів також увійшов форвард словацького "Слована" Андраж Шпорар, яким цікавиться київське "Динамо".