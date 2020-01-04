Маркевич: Перед Євро-2020 гра команди Шевченка дає підстави для оптимізму

Маркевич: Перед Євро-2020 гра команди Шевченка дає підстави для оптимізму

Укрінформ
Глава комітету національних збірних команд Української асоціації футболу (УАФ) Мирон Маркевич вважає, що 2019 рік був одним з кращих для українського футболу за всю історію. 

Відомий тренер сподівається на чемпіонаті Європи-2020 побачити національну збірну України серед восьми кращих на континенті, повідомляє пресслужба УАФ. 

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"Минулий рік був для нашого футболу яскравим та барвистим. Збірна U20 виграла чемпіонат світу. Головна команда країни вийшла до фінальної частини Євро-2020. Перед відбором на Євро у мене був стриманий оптимізм, але команда Андрія Шевченка проявила себе у всій красі. Мало того, що наша збірна обійшла у турнірній таблиці чемпіонів Європи португальців, так ще й всю дистанцію кваліфікації пройшла без поразок. Гра "синьо -жовтих" дає привід для оптимізму. Команда у нас молода, вивчена, мотивована, тому не буде нічого надприродного, якщо ми побачимо нашу збірну серед восьми найкращих команд континенту", - заявив Маркевич.

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