Маркевич: Перед Євро-2020 гра команди Шевченка дає підстави для оптимізму

Глава комітету національних збірних команд Української асоціації футболу (УАФ) Мирон Маркевич вважає, що 2019 рік був одним з кращих для українського футболу за всю історію.

Відомий тренер сподівається на чемпіонаті Європи-2020 побачити національну збірну України серед восьми кращих на континенті, повідомляє пресслужба УАФ.

"Минулий рік був для нашого футболу яскравим та барвистим. Збірна U20 виграла чемпіонат світу. Головна команда країни вийшла до фінальної частини Євро-2020. Перед відбором на Євро у мене був стриманий оптимізм, але команда Андрія Шевченка проявила себе у всій красі. Мало того, що наша збірна обійшла у турнірній таблиці чемпіонів Європи португальців, так ще й всю дистанцію кваліфікації пройшла без поразок. Гра "синьо -жовтих" дає привід для оптимізму. Команда у нас молода, вивчена, мотивована, тому не буде нічого надприродного, якщо ми побачимо нашу збірну серед восьми найкращих команд континенту", - заявив Маркевич.