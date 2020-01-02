Де Пена – кращий гравець «Динамо» в 2019 році

Уругвайський півзахисник набрав в опитуванні вболівальників 31 відсоток голосів.

Вінгер Карлос Де Пена визнаний кращим футболістом «Динамо» в 2019 році за версією вболівальників, про що клуб повідомив на офіційному сайті.

У голосуванні взяли участь більше семи тисяч користувачів, Карлосу дістався 31 відсоток голосів.

Де Пена приєднався до «Динамо» в квітні минулого року в якості вільного агента. В його активі 6 голів і 6 результативних передач в 32 матчах киян у всіх турнірах.

В останній день 2019-го віце-чемпіони України оголосили про продовження контракту з Де Пеною до кінця 2021 року.

На зимову перерву «Динамо» пішло на другому місці в таблиці Прем'єр-ліги. Кияни відстають від лідируючого «Шахтаря» на 14 очок.