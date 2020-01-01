Футболіст "Динамо" Дерліс Гонсалес до літа залишиться у "Сантосі"

Орендований "Сантосом" у київського "Динамо" парагвайський футбольний хавбек Дерліс Гонсалес продовжить грати у бразильському клубі.

Гонсалес вирішив залишитися в розташуванні "Сантоса" до літа наступного року, коли закінчиться термін його контракту, повідомляє Sport Arena із посиланням на бразильські ЗМІ.

Рішення залишитися футболіст прийняв через те, що із "Сантоса" пішов чилійський тренер Хорхе Сампаолі, стосунки з яким у Гонсалеса не склалися.

"Сантос" минулого сезону фінішував на другому місці турнірної таблиці чемпіонату Бразилії.

За київське "Динамо" парагваєць провів 85 матчів (12 забитих м'ячів і 15 гольових передач).