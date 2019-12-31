«Ювентус» пропонує Роналду новий контракт

Старий контракт чинний до червня 2022 року, зарплата Роналду – 30 млн євро на рік.

Керівництво «Ювентуса» має намір продовжити контракт з форвардом Кріштіану Роналду. За інформацією Corriere dello Sport, в Турині задоволені роботою португальця і ​​хочуть запропонувати гравцеві нову угоду.

Кріштіану перейшов до «Ювентуса» з «Реала» влітку 2018 роки за 112 мільйонів євро. У цьому сезоні Роналду провів за «Ювентус» 21 матч у всіх турнірах. 34-річний футболіст відзначився 12 голами і двома гольовими передачами.

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У 2019 році Кріштіану став третім у голосуванні за «Золотий м'яч». Замість церемонії в Парижі футболіст відвідав нагородження Gran Galà del Calcio, де отримав приз кращого гравця Серії А в сезоні 2018/19.

В цьому сезоні «Ювентус» посідає друге місце в таблиці Серії А. У туринців однакова кількість очок з лідируючим «Інтером».