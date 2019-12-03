Кріштіану Роналду визнаний кращим гравцем року в Італії

Форвард “Ювентуса” титулований португальський футболіст 34-річний Кріштіану Роналду став найкращим гравцем минулого сезону в чемпіонаті Італії.

Кріштіану Роналду отримав нагороду найкращому футболісту сезону-2018/19 в італійській Серії А.

"Я дуже пишаюся, що мене визнали найкращим гравцем в Серії А. Дякую моїм партнерам по “Ювентусу” і всім гравцям, які голосували за мене. Минулий рік був моїм першим роком в Італії, складний чемпіонат, але я дуже радий", - прокоментував подію Роналду.

Минулого сезону зірковий португальський футболіст провів 31 матч в Серії А, забив 21 м’яч і зробив 11 результативних передач.

Як повідомлялося, через вручення цієї премії Кріштіану Роанлду пропустив церемонію нагородження “Золотого м'яча”, яка відбулася в Парижі.

Фото: twitter/juventusfc