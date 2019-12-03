Кріштіану Роналду визнаний кращим гравцем року в Італії
Кріштіану Роналду отримав нагороду найкращому футболісту сезону-2018/19 в італійській Серії А.
"Я дуже пишаюся, що мене визнали найкращим гравцем в Серії А. Дякую моїм партнерам по “Ювентусу” і всім гравцям, які голосували за мене. Минулий рік був моїм першим роком в Італії, складний чемпіонат, але я дуже радий", - прокоментував подію Роналду.
Per me è un orgoglio essere il miglior giocatore della Serie A. Ringrazio i miei compagni della Juve e tutti i giocatori che mi hanno votato. Lo scorso è stato il mio primo anno in Italia, un campionato difficile però sono molto contento. E voglio far sì che quest'anno sia uguale allo scorso.
Минулого сезону зірковий португальський футболіст провів 31 матч в Серії А, забив 21 м’яч і зробив 11 результативних передач.
Як повідомлялося, через вручення цієї премії Кріштіану Роанлду пропустив церемонію нагородження “Золотого м'яча”, яка відбулася в Парижі.
Фото: twitter/juventusfc