Роналду проігнорує церемонію нагородження «Золотим м'ячем» в Парижі

Роналду проігнорує церемонію нагородження «Золотим м'ячем» в Парижі

Укрінформ
Португалець поїхав на інше нагородження до Мілану.  

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду не відвідає церемонію вручення «Золотого м'яча-2019», яка відбудеться сьогодні в Парижі, повідомляє Mediaset.

Португалець вирушить до Мілану, де сьогодні відбудеться нагородження кращих гравців минулого чемпіонату Серії А. Роналду отримає нагороду «Кращий гравець сезону».

Претендентами на «Золотий м’яч-2019» є аргентинець Ліонель Мессі, португалець Кріштіану Роналду і голландець Вірджіл ван Дейк. Як пишуть іспанські ЗМІ, вже відомо, що володарем призу стане форвард «Барселони» Мессі. Він обійде Кріштіану Роналду за кількістю «Золотих м'ячів», завоювавши 6-й трофей.

Читайте також: Хто отримає «Золотий м'яч»?

Сьогодні в Парижі відбудеться урочиста церемонія вручення «Золотого м'яча-2019». Гала-вечір пройде в театрі «де Шатель». Урочиста частина розпочнеться о 18:00, а вручення нагород відбудеться о 21:30.

Крім того, сьогодні вручатимуть нагороду найкращому гравцеві у віці до 21 років - трофей Копа, а також вперше назвуть володаря призу імені Льва Яшина, який дістанеться кращому воротареві світу.

Нагадаємо, що рік тому «Золотий м’яч» отримав хорват Лука Модрич.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-