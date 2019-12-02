Роналду проігнорує церемонію нагородження «Золотим м'ячем» в Парижі

Португалець поїхав на інше нагородження до Мілану.

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду не відвідає церемонію вручення «Золотого м'яча-2019», яка відбудеться сьогодні в Парижі, повідомляє Mediaset.

Португалець вирушить до Мілану, де сьогодні відбудеться нагородження кращих гравців минулого чемпіонату Серії А. Роналду отримає нагороду «Кращий гравець сезону».

Претендентами на «Золотий м’яч-2019» є аргентинець Ліонель Мессі, португалець Кріштіану Роналду і голландець Вірджіл ван Дейк. Як пишуть іспанські ЗМІ, вже відомо, що володарем призу стане форвард «Барселони» Мессі. Він обійде Кріштіану Роналду за кількістю «Золотих м'ячів», завоювавши 6-й трофей.

Сьогодні в Парижі відбудеться урочиста церемонія вручення «Золотого м'яча-2019». Гала-вечір пройде в театрі «де Шатель». Урочиста частина розпочнеться о 18:00, а вручення нагород відбудеться о 21:30.

Крім того, сьогодні вручатимуть нагороду найкращому гравцеві у віці до 21 років - трофей Копа, а також вперше назвуть володаря призу імені Льва Яшина, який дістанеться кращому воротареві світу.

Нагадаємо, що рік тому «Золотий м’яч» отримав хорват Лука Модрич.