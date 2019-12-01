Хто отримає «Золотий м'яч»?

Букмекери ставлять на Вірджила ван Дейка.

У понеділок, 2 грудня, ми дізнаємося, кому ж дістанеться «Золотий м'яч», приз найкращому футболісту року в Європі. Престижну нагороду тривалий час ділили між собою геніальні Мессі та Роналду, але в минулому році цю традицію порушив хорват Лука Модрич. І є велика ймовірність того, що і тепер у «Золотого м'яча» з'явиться новий власник.

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Згідно з оцінками аналітиків Parimatch, найвищі шанси здобути трофей у Вірджила ван Дейка, захисник «Ліверпуля» і збірної Нідерландів. До речі, нагадаємо, саме з голландцями нашій національній команді доведеться зіграти на Євро-2020. Крім ван Дейка, є шанси на перемогу і у Роналду з Мессі, 14% у португальця і ​​28% в аргентинця. У Вірджіла ж від експертів Parimatch цілих 58% на успіх.

Не вплинули на розклади і «злиті» в мережу нібито результати голосування, згідно з якими перше місце отримав Роналду, друге – ван Дейк і третє – Мессі. Також в західних ЗМІ повідомлялося, що майбутньому володарю «Золотого м'яча» вже повідомили про його перемогу, але, звичайно ж, попросили все тримати в секреті.

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Нагадаємо, що в цьому році ван Дейк з «Ліверпулем» виграв Лігу чемпіонів, вибивши з турніру «Барселону» Ліонеля Мессі. Щоправда, при цьому команда Вірджила не змогла фінішувати першою в англійській Прем'єр-лізі, тоді як ті ж каталонці та «Ювентус» Роналду завоювали чемпіонство у своїх країнах.

У будь-якому випадку, тішить, що інтрига в боротьбі за «Золотий м'яч» вже не зводиться до протистояння Кріштіану та Ліонеля, і у них з'явилися гідні конкуренти.