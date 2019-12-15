Жіночий персьют і чоловіча естафета завершать австрійський етап Кубка світу з біатлону

Другий етап Кубка світу з біатлону в Гогфільцені (Австрія) завершиться, в неділю, 15 грудня, гонкою переслідування 4х10 км у жінок та класичною естафетою 4х7,5 км у чоловіків.

У жіночій гонці переслідування о 13.00 Валя Семеренко (відставання від лідера 35 секунд) стартуватиме під 9-м номером, Олена Підгрушна (+46 секунд) - 12-ю, Віта Семеренко (+1.52) - 52-ю, Юлія Джима (+1.55) - 55-ю, повідомляє Укрінформ. Читайте також: Біатлон: норвежець Бьо виграв гонку переслідування в Гогфільцені; Підручний - 16-й Чоловіча естафета почнеться о 15.00 за київським часом. Україну представлятимуть Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний. Наступний етап Кубка світу з біатлону пройде 19-22 грудня у французькому Аннесі.