Біатлон: норвежець Бьо виграв гонку переслідування в Гогфільцені; Підручний - 16-й

Перемогою неодноразового чемпіона світу та Олімпійських ігор норвезького біатлоніста Йоганнеса Бьо завершилася в суботу гонка переслідування на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами на другому етапі Кубка світу в Гогфільцені (Австрія).

Бьо подолав дистанцію з чистою стрільбою за 31 хвилину 27 секунд, повідомляє Укрінформ. Найближчими конкурентами лідера підсумкового протоколу перс'юту стали росіянин Олександр Логінов (відставання 33,5 секунди) та француз Емільєн Жаклен (+40,5). Кращим з українських біатлоністів став Дмитро Підручний (3 промахи), який фінішував з 16-м результатом. Антон Дудченко (1) посів 32-е місце, Артем Прима (4) - 51-е. Читайте також: Збірна України посіла 4 місце в естафеті на австрійському етапі Кубка світу Завершиться австрійський етап Кубка світу з біатлону у неділю, 15 грудня, жіночою гонкою переслідування на 10 км та чоловічою естафетою 4х7,5 км.