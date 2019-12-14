Збірна України посіла 4 місце в естафеті на австрійському етапі Кубка світу

Олімпійські чемпіони біатлоністки збірної України фінішували четвертими в естафеті 4х6 км на другому етапі Кубка світу у Гогфільцені (Австрія).

Віта Семеренко передала естафету дев'ятою, Валя Семеренко - десятою, Юлія Джима дев'ятою відправила на дистанцію Олену Підгрушну, якій у підсумку не вистачило 5 секунд до "бронзової" сходинки п'єдесталу, повідомляє Укрінформ.

Українська четвірка, використавши 8 додаткових патронів на восьми вогневих рубежах, відстала від лідера збірної Норвегії (1 коло штрафу + 7 додаткових патронів) на 1 хвилину 09,2 секунди.

Срібними призерами стали біатлоністки Росії (0+5). Бронзові нагороди виграла команда Швейцарії (1+9).

Загалом на старт вийшла 21 команда.

О 15.55 за київським часом розпочнеться чоловіча гонка переслідування на 12.5 км. Дмитро Підручний стартуватиме під 9-м номером (відставання від лідера - 38 секунд), Антон Дудченко - 28-м (+1 хвилина 16 секунд), Артем Прима - 60-м (+2.11).

Завершиться австрійський етап Кубка світу з біатлону у неділю, 15 грудня, жіночою гонкою переслідування на 10 км та чоловічою естафетою 4х7,5 км.