Віта Семеренко увійшла в ТОП-10 в спринті на етапі Кубка світу з біатлону в Австрії

Другий етап Кубка світу з біатлону сезону 2019-2020 років в Гохфільцені (Австрія) відкрила жіноча спринтерська гонка з двома вогневими рубежами.

Перемогу здобула італійка Доротея Вірер, яка з одним штрафним колом подолала дистанцію 7,5 км за 21 хвилину 26,5 секунди, повідомляє Укрінформ. Другою без промахів фінішувала норвежка Інгрід Тандревольд (5,9 секунди відставання), третьою - росіянка Світлана Миронова (18,3 секунди відставання, 1 промах). Кращою серед українок стала Віта Семеренко, яка з чистою стрільбою показала 9-й результат (+34,7 секунди). Олена Підгрушна (1 штрафне коло) посыла 12-е місце, Валя Семеренко (3) - 52-е, Юлія Джима (3) - 55-е, Дар'я Блашко (2) - 67-е. Всього на старт вийшли 105 біатлоністок. Читайте також: Біатлон: Підгрушна повертається на Кубок світу О 15.20 пройде чоловіча спринтерська гонка на 10 км, в якій візьмуть участь українці Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко і Артем Тищенко. У програмі австрійського етапу Кубка світу з біатлону також гонки переслідування і класичні естафети.