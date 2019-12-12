Біатлон: Підгрушна повертається на Кубок світу

Україна отримала підсилення перед етапом Кубка світу в Австрії.

Вже цієї п'ятниці, 13 грудня, в австрійському Гохфільцені стартує другий етап Кубка світу з біатлону. Напередодні стало відомо, що склад збірної України відрізнятиметься від того, який виступав раніше у Швеції.

Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна найближчі старти проведуть на Кубку IBU. Замість них вперше на Кубку світу в цьому сезоні стартує Олена Підгрушна. Недавно вона повернулася з Кубка IBU зі «сріблом» здобутим в спринтерській гонці. Компанію їй складуть Юлія Джима, Дар'я Блашко, а також Віта та Валентина Семеренко.

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У чоловіків на етап Кубка IBU в Ріднау тренери вирішили відправити Тараса Лесюка. Склад же збірної виглядає так: Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та Антон Дудченко. З огляду на те, що програма цього етапу не така насичена, наші біатлоністи обійдуться без замін.

Відбулися невеликі зміни і в списку основних претендентів на перемогу в загальному заліку. Незважаючи на те, що зараз лідирує Мартен Фуркад (Франція), аналітики Parimatch віддають перевагу Тар'єю Бьо (Норвегія). У топ-5 також входять Олександр Логінов (Росія), Кантен Фійон-Майї (Франція) та Сімон Дестьйo (Франція), але по котируваннях вони йдуть з серйозним відставанням. І якщо прогнози експертів вірні, ця прірва лише ростиме. Українці ж поки замикають топ-20.

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У жінок в лідерах в загальному заліку за оцінками Parimatch Доротея Вірер (Італія). А ось Маркета Давидова (Чехія) хоч і стала другою після етапу в Естерсунді, поки що по котируваннях лише дев'ята. Головні ж переслідувача Доротеї це Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія), Ліза Вітоцці (Італія), Кайса Мякяряйнен (Фінляндія) і Деніз Геррманн (Німеччина).