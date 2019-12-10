Затверджено склад збірної України на другий етап Кубка світу з біатлону

Найближчої п'ятниці, 13 грудня, в Гогфільцені (Австрія) стартує другий етап Кубка світу з біатлону.

У порівнянні з першим етапом, що завершився у шведському Естерсунді, в складі збірної України відбулися зміни, повідомляє Федерація біатлону України.

З огляду на програму етапу, тренери української збірної вирішили обійтися без запасних. Тому з шістьох чоловіків, які змагалися в Швеції, на етап Кубка IBU в Ріднау відправиться Тарас Лесюк.

У жіночої збірної України зміни більш значні: Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна найближчі старти проведуть на Кубку IBU, а Олена Підгрушна, навпаки, проведе свої перші в новому сезоні старти на Кубку світу.

Таким чином, повний склад нашої команди в Гогфільцені виглядатиме так:

чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко;

жінки - Юлія Джима, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Олена Підгрушна.