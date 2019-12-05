Юлія Джима виграла "срібло" на етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Представниця збірної України Юлія Джима з чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах стала срібним призером 15-кілометрової індивідуальної гонки на першому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в Естерсунді (Швеція).

Джима поступилася переможниці француженці Жюстин Бреза (2 промахи) 11,1 секунди; третьою у підсумковому протоколі розташувалася ще одна представниця Франції Жюлья Сімон (2) з відставанням від лідера 17,7 секунди, повідомляє Укрінформ. Дар'я Блашко (2 промахи) фінішувала 21-ю, Віта Семеренко (3) - 28-ю, Анастасія Меркушина (3) - 31-ю, Валя Семеренко (5) - 57-ю. Загалом на старт вийшла 101 біатлоністка. Читайте також: Юлія Джима відновила тренування після травми Шведський етап Кубка світу з біатлону завершать чоловіча і жіноча естафети, які пройдуть 7 та 8 грудня відповідно.