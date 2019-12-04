Українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка Юлія Джима відновила тренування після травми, через яку пропустила спринтерську гонку на 1 етапі Кубка світу в Естерсунді (Швеція).

3 грудня Юлія Джима провела перше тренування після травми. Наразі вирішується питання її участі в індивідуальній гонці в Естерсунді. Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України у Facebook.

“Українська біатлоністка Юлія Джима провела перше тренування після травми. Під керівництвом Уроша Велепца вона попрацювала над стрільбою, а також випробувала трасу Кубка світу в Естерсунді (Швеція). Чи зможе олімпійська чемпіонка взяти участь в індивідуальній гонці, стане відомо 4 грудня”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Юлія Джима отримала травму під час зіткнення з іншою біатлоністкою. Через це вона пропустила спринтерську гонку на 1 етапі Кубка світу з біатлону сезону-2019/20, що триває в Естерсунді.

Читайте також: Тренер жіночої збірної з біатлону розповів про травму Джими

У програмі шведського етапу Кубка світу залишаються індивідуальні гонки (4-5 грудня) та естафети (7-8 грудня). Жіноча індивідуальна гонка на 15 км відбудеться 5 грудня.