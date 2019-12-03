Тренер жіночої збірної з біатлону розповів про травму Джими

Тренер жіночої збірної України з біатлону Володимир Махлай розповів про травму Юлії Джими.

Володимир Махлай в коментарі “UA:Біатлон”, зокрема, заявив, що наразі невідомо, чи зможе Юлія Джима виступити на першому етапі Кубка світу з біатлону, що триває в Естерсунді (Швеція).

“Не зрозуміло щодо Юлії Джимі, як там її травма. Будуть поліпшення, буде все нормально - побіжить, однозначно. Якщо буде біль - ні.

На тренуванні вона трошки зіштовхнулася з представницею якоїсь команди, лоб у лоб. Одна їхала протихід, а друга - на спуск. Отримала травму і після зіткнення має болісні відчуття. Думаю, було правильним наше спільне рішення з Урошем Велепцем поки її притримати.

Всі ми зацікавлені в результаті. Тому робитимемо все для того, щоб він був і не просто щосекундний, а з урахуванням того, що наше основне завдання - чемпіонат світу”, - зазначив Махлай.

Нагадаємо, що через травму Юлія Джима пропустила спринтерську гонку на 1 етапі Кубка світу з біатлону сезону 2019-2020 років, що триває в Естерсунді.

У програмі шведського етапу Кубка світу також індивідуальні гонки (4-5 грудня) та естафети (7-8 грудня).

Фото: biathlon.com.ua