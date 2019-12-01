Віта Семеренко увійшла до топ-10 у спринті на етапі Кубка світу з біатлону у Швеції

Перший етап Кубка світу з біатлону сезону 2019-2020 років в Естерсунді (Швеція) продовжила жіноча спринтерська гонка з двома вогневими рубежами.

Перемогу здобула італійка Доротея Вірер, яка з одним штрафним колом подолала дистанцію 7,5 км за 19 хвилин 48,5 секунди, повідомляє Укрінформ. Другою з двома промахами фінішувала норвежка Марте Олсбю Ройселанд (8,6 секунди відставання), третьою - чешка Маркета Давидова (11,9 секунди відставання, 0 промахів). Кращою серед українок стала Віта Семеренко, яка з одним промахом показала 10-й результат. Валя Семеренко (1 штрафне коло) посіла 24-е місце, Дарья Блашко (1) - 42-е, Анастасія Меркушина (2) - 49-е, Надія Бєлкіна (2) - 66-е. Загалом на старт вийшли 105 біатлоністок. Читайте також: Норвежець Йоганнес Бьо виграв спринт на шведському етапі Кубка світу з біатлону У програмі шведського етапу Кубка світу з біатлону також індивідуальні гонки (4-5 грудня) та естафети (7-8 грудня). На фото: Віта Семеренко.