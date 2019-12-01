Норвежець Йоганнес Бьо виграв спринт на шведському етапі Кубка світу з біатлону

На першому етапі Кубка світу з біатлону сезону 2019-2020 років в Естерсунді (Швеція) пройшла чоловіча спринтерська гонка з двома вогневими рубежами.

Переможцем спринту став олімпійський чемпіон норвежець Йоганнес Бьо, який з одним штрафним колом подолав 10 кілометрову дистанцію за 24 хвилини 18,3 секунди, повідомляє Укрінформ. Другим з відставанням від лідера 19 секунд фінішував старший брат Йоганнеса Тар'єй Бьо (1 промах), третім з чистою стрільбою - росіянин Матвій Єлісєєв (+19,9 секунди). Читайте також: Українські біатлоністи посіли 4 місце у стартовій гонці сезону Кубка світу Кращим серед українців став Артем Прима, який з двома промахами показав 35-й результат. Руслан Ткаленко (2 штрафних кола) посів 46-е місце, Антон Дудченко (2) фінішував 51-м, Тарас Лесюк (1) - 53-м, Дмитро Підручний (4) - 64-м. Загалом на старт вийшли 108 біатлоністів. На фото: Йоганнес (ліворуч) і Тар'єй Бьо. Читайте також: Кубок світу з біатлону: Італія виграла змішану естафету; Україна - 15-та О 16.30 пройде жіноча спринтерська гонка на 7,5 км.