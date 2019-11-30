Кубок світу з біатлону: Італія виграла змішану естафету; Україна - 15-та

В Естерсунді (Швеція) пройшла класична змішана естафета - другий старт першого етапу Кубка світу з біатлону сезону 2019-2020 років.

Гонка завершилася перемогою команди Італії, яка без штрафних кіл подолала дистанцію за 1 годину 05 хвилин 56,1 секунди, витративши 9 додаткових патронів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ. Другими з відставанням 4,1 секунди фінішували представники Норвегії (0+15), третіми - біатлоністи Швеції (+59,9; 0+11). Українська команда у складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими і Тараса Лесюка поступилася переможцям 3 хвилини 52,3 секунди, посівши у підсумку 15-е місце (2+12). Загалом за нагороди в естафеті боролися 25 збірних. Читайте також: Українські біатлоністи посіли 4 місце у стартовій гонці сезону Кубка світу Наступні старти шведського етапу Кубка світу (чоловіча та жіноча спринтерські гонки) відбудуться 1 грудня.