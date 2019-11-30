Українські біатлоністи посіли 4 місце у стартовій гонці сезону Кубка світу

На першому етапі Кубка світу-2019/20 з біатлону в Естерсунді (Швеція) завершилася стартова гонка - одиночна змішана естафета.

Збірна України у складі Анастасії Меркушиної та Артема Тищенка зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши у підсумку 4-е місце, повідомляє Укрінформ.

Українці упевнено лідирували до шостого вогневого рубежу з восьми, де Меркушиній довелося долати три кола штрафу.

Перемогли біатлоністи Швеції, які на 18,1 секунди випередили срібних призерів з Німеччини та на 40,4 секунди - третіх призерів норвежців, яким Меркушина і Тищенко у суперечці за "бронзу" програли 16,8 секунди.

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У змішаній естафеті, яка розпочнеться о 16.00, Україну представлятимуть Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Артем Прима і Тарас Лесюк.

На фото: Анастасія Меркушина.