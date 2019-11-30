Сьогодні стартує Кубок світу з біатлону

В Естерсунді (Швеція) 30 листопада розпочинається перший етап Кубка світу з біатлону.

У перший день змагань відбудуться дві естафети, повідомляє Укрінформ.

Анастасія Меркушина та Артем Тищенко виступатимуть за Україну в одиночній змішаній естафеті (початок о 14.10), в змішаній естафеті візьмуть участь Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Артем Прима і Тарас Лесюк (16.00).

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У програмі шведського етапу Кубка світу також спринт (1 грудня), індивідуальні гонки (4-5 грудня) та естафети (7-8 грудня).

Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть в австрійському Хохфільцені (13-15 грудня), французькому Аннесі (19-22 грудня), німецьких Обергофі (9-12 січня) та Рупольдингу (15-19 січня), словенській Поклюці (23-26 січня), чеському Нове-Мєсто (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) та норвезькому Голменколлені (20-22 березня).