Підручний не зможе взяти участь у змішаній естафеті на 1 етапі Кубка світу з біатлону

Тренери української збірної внесли вимушені зміни в раніше затверджений склад команди на змішану естафету на першому етапі Кубка світу з біатлону.

У зв'язку із загостренням болю в спині у Дмитра Підручного, капітана чоловічої збірної в міксті замінить Тарас Лесюк. Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

Питання участі Підручного в інших гонках першого етапу Кубка світу в Остерсунді (Швеція) вирішуватиметься безпосередньо перед стартами.

Таким чином, у змішаній естафеті, яка відбудеться 30 листопада, візьмуть участь Віта Семеренко, Артем Прима, Дар'я Блашко і Тарас Лесюк.

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Також цього дня пройде одиночний мікст, де Україну представлятимуть Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

Фото: Sport Arena