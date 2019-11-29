Підручний не зможе взяти участь у змішаній естафеті на 1 етапі Кубка світу з біатлону
Укрінформ
Тренери української збірної внесли вимушені зміни в раніше затверджений склад команди на змішану естафету на першому етапі Кубка світу з біатлону.
У зв'язку із загостренням болю в спині у Дмитра Підручного, капітана чоловічої збірної в міксті замінить Тарас Лесюк. Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.
Питання участі Підручного в інших гонках першого етапу Кубка світу в Остерсунді (Швеція) вирішуватиметься безпосередньо перед стартами.
Таким чином, у змішаній естафеті, яка відбудеться 30 листопада, візьмуть участь Віта Семеренко, Артем Прима, Дар'я Блашко і Тарас Лесюк.
Також цього дня пройде одиночний мікст, де Україну представлятимуть Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.
Фото: Sport Arena