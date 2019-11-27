Став відомий склад збірної України на перші гонки Кубка світу з біатлону

Став відомий склад збірної України на перші гонки Кубка світу з біатлону

Укрінформ
Тренери чоловічої та жіночої збірних України з біатлону визначилися зі складами на стартові гонки першого етапу Кубка світу, що відбудеться в Естерсунді (Швеція).

В одиночной змішаній естафеті (міксті) Україну представлятимуть Анастасія Меркушина та Артем Тищенко, повідомляє пресслужба Федераціїї біатлону України. 

У змішаній естафеті братимуть участь Віта Семеренко, Артем Прима, Дар'я Блашко і Дмитро Підручний.

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Обидві гонки пройдуть 30 листопада.

На фото: Віта Семеренко.

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