Тренер збірної України розповів про велику конкуренцію в чоловічому біатлоні

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про готовність команди до нового біатлонного сезону, який стартує вже 29 листопада.

Юрай Санітра в інтерв’ю UA:БІАТЛОН, зокрема, звернув увагу на “занадто велику конкуренцію в чоловічій категорії”.

“Я розумію журналістів та уболівальників, які після минулого сезону чекатимуть найвищих результатів від Дмитра Підручного, але конкуренція в чоловічій категорії занадто велика. Треба бути дуже добре підготовленим, щоб піднятися на подіум.

Цього сезону ми готуємося за іншою програмою. Пропустили літній чемпіонат світу і зараз менше стартів, адже сезон дуже важкий. Я рахував, що у найкращих біатлоністів приблизно 35 стартів. Але дивимося на перший етап Кубка світу так, щоб не було великого провалу. Намагатимемося тримати крок поруч з найкращими спортсменами. Дуже важливо буде те, як впораємось з першими одиночною та змішаною естафетами.

Нічого не змінюється у чоловіків, конкуренція дуже сильна. Думаю, що до Кубка світу всі ще трохи додадуть у своїх можливостях. Ми готові до цього і хочемо бути достойними суперниками для всіх команд”, - зазначив Санітра.

Як повідомлялося, вже за тиждень стартує надскладний період для біатлоністів під назвою "Кубок світу". Протягом п'яти місяців спортсмени змагатимуться за головну нагороду сезону - Великий кришталевий глобус, а також розіграють 68 комплектів нагород у семи дисциплинах.

Календар змагань розпочинається 29 листопада, коли стартує 1 етап Кубка світу. Він пройде в Естерсунді (Швеція) і триватиме до 8 грудня.