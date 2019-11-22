Став відомий календар змагань біатлонного сезону-2019/20

Вже за тиждень розпочнеться довгоочікуване для всіх прихильників біатлону свято та надскладний період для спортсменів під назвою "Кубок світу".

Протягом п'яти місяців біатлоністи змагатимуться за головну нагороду сезону - Великий кришталевий глобус, а також розіграють 68 комплектів нагород у семи дисциплинах, повідомляє UA:БІАТЛОН.

Календар змагань розпочинається 29 листопада, коли стартує 1 етап Кубка світу. Він пройде в Естерсунді (Швеція) і триватиме до 8 грудня. 2-й етап пройде в Гохфільцені (Австрія) 12 — 15 грудня. Останній, дев’ятий етап, відбудеться в Голменколлені (Норвегія) 16 — 22 березня.

Чемпіонат світу проходитиме 12 — 23 лютого 2020 року в Італії.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з біатлону на 1-й етап Кубка світу затвердила наступний склад: Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна.

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До заявки чоловічої збірної не потрапив досвідчений Сергій Семенов. Кістяк збірної на 1-й етап Кубка світу склали: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

фото: noc-ukr.org