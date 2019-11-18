Збірна України з біатлону розпочне сезон без Підгрушної і Джими

Відомий склад жіночої збірної України на стартовий етап Кубка світу з біатлону.

Жіноча збірна України з біатлону затвердила склад на 1-й етап Кубка світу в Естерсунді. Україну представлять Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна, повідомляє Biathlonnews.com.ua.

Крім того, після спринтерської гонки на першому етапі Кубка IBU до української збірної приєднається і Юлія Джима. Відзначимо, що в складі національної команди відсутній лідер збірної - Олена Підгрушна, яка річну підготовку до сезону присвятила проблемам зі здоров'ям.

Нагадаємо, що за підсумками сезону 2018/19 жіноча збірна України зберегла квоту в 5 чоловік. Новий сезон стартує 30 квітня в шведському Естерсунді.