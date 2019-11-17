Валя Семеренко і Блашко фінішували в топ-10 мас-старту в Шушені

Третій час серед українок у Меркушиної.

Валентина Семеренко та Дар'я Блашко увійшли в десятку кращих біатлоністок за підсумками мас-старту на передсезонних змаганнях в норвезькому Шушені, повідомляє Укрінформ.

Обидві українки пройшли дистанцію без промахів і відстали від переможниці Доротеї Вірер з Італії на 47,9 і 59,8 секунди відповідно. Валя Семеренко фінішувала 7-ю, а Блашко – 8-ю.

Третій кращий результат серед українок (24 місце) показала Анастасія Меркушина, яка припустилася двох промахів і відстала від Вірер на 2 хвилини і 36 секунд.

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Капітан жіночої збірної Олена Підгрушна завершила гонку на 30-у місці, у неї також два промахи. Всього дистанцію пройшли 10 українських спортсменок.

Нагадаємо, вчора Віта Семеренко фінішувала четвертою у спринті на турнірі в Шушені.

Змагання в Шушені допоможуть тренерському штабу збірної України визначитися зі складом жіночої команди на перший етап Кубка світу з біатлону, який пройде в шведському Естерсунді.