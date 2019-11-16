Віта Семеренко фінішувала четвертою у спринті на турнірі в Шушені

У топ-30 гонки ще п’ятеро українських біатлоністок.

Українська біатлоністка Віта Семеренко фінішувала четвертою на Міжнародних передсезонних змаганнях в норвезькому Шушені, повідомляє Укрінформ.

У спринті Семеренко вдалося стати кращою з українок. Вона програла 37,4 секунди переможниці гонки Лізі Вітоцци з Італії. Друге місце у шведки Інгели Андерссон, а третій час показала Доротея Вірер з Італії.

Відзначимо, що також в топ-30 спринту в Шушені серед представниць України потрапили Юлія Джима (14), Надія Бєлкіна (15), Дар'я Блашко (19), Валентина Семеренко (24) і Анастасія Меркушина (30).

Змагання в Шушені допоможуть тренерському штабу збірної України визначитися зі складом жіночої команди на перший етап Кубка світу з біатлону, який пройде в шведському Естерсунді.